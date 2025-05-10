İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi bünyesinde, Kaizen ve Kalite İyileştirme ve Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen özel bir ’Kaizen’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe hastane yöneticilerinin yanı sıra Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri de aktif katılım sağladı.

Japon kökenli "Kaizen" yaklaşımı, sürekli iyileştirme felsefesine dayalı bir yönetim anlayışını temel alırken; bu etkinlikte yalın düşünce ve süreçlerde sadeleşme vurgusu ön plandaydı. Konuk olarak katılan Kaizen Enstitü Türkiye Genel Müdürü Dr. Muhsin Güneşlik, süreç iyileştirme uygulamalarına dair bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak, küçük ama sürekli yapılan değişikliklerin sağlık hizmetlerinde nasıl büyük etkiler oluşturabileceğini somut örneklerle anlattı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, şunları kaydetti: "Sağlıkta sürdürülebilir başarı, sürekli iyileştirme anlayışını kurum kültürüne yerleştirmekten geçiyor. Kaizen yaklaşımıyla hem süreçlerimizi sadeleştiriyor hem de hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışın tüm kurum genelinde yaygınlaşmasını desteklemeye devam edeceğiz."

İEÜ Medical Point Hastanesi, Kaizen ve Kalite İyileştirme ve Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda, sürdürülebilir gelişimi destekleyen bu tür uygulamaları önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeyi amaçlıyor.