Medical Point Gaziantep Hastanesi, Hasta Hakları Günü’nü düzenlediği etkinlik ile kutladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Hasta Hakları Günü’nü düzenlediği etkinlik ile kutladı. Başhekim Yardımcısı Umut Mutlu Tiryaki, Hasta Hakları Birimi ve otelcilik hizmetleri çalışanları, yatarak tedavi gören hastalar başta olmak üzere polikliniklere başvuran hastalara hasta hakları hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Etkinlikte, hasta haklarını açıklayan bilgilendirici broşürler hazırlandı. Broşürlerde, bilgi edinme, güvenli bir tedavi olma, mahremiyetin korunması ve tedavi sürecine katılma gibi önemli konular yer aldı. Hastalar, broşürleri alarak haklarını öğrenme fırsatı buldular. Ayrıca, sağlık hizmetleri sunan kurumların hastalara karşı olan sorumlulukları hakkında da bilgiler verildi. Hastane çalışanları, broşürlerin yanı sıra hasta haklarıyla ilgili sözlü açıklamalar yaparak hastaların sorularını yanıtladılar.

Etkinlikte konuşan Başhekim Yardımcısı Umut Mutlu Tiryaki, “Hasta hakları, sağlık hizmetlerinin en temel taşlarından biridir. Bizler, hastalarımızın haklarını bilmeleri ve bu hakları kullanabilmeleri için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu etkinlikle onların bilinçlenmesini sağlamak ve hasta memnuniyetini artırmayı hedefledik” dedi.