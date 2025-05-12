İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Gürkan, uzun süredir bel fıtığı nedeniyle ağrı ve yürüme güçlüğü yaşayan kamu çalışanı Ömer Gürbüz’ü tam kapalı endoskopik yöntemle başarıyla ameliyat etti.

Yaklaşık 7-8 yıldır bel fıtığı şikayetleri bulunan ve son bir yılda bu durumun yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirten 35 yaşındaki Ömer Gürbüz, farklı tedavi yöntemleri denemesine rağmen sonuç alamadı. Kalçasından ayak tabanına kadar yayılan şiddetli ağrılar nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Gürbüz, son dönemde sol ayağında his kaybı ve güçsüzlük de yaşamaya başladı. Daha önce fizik tedavi, egzersiz, radyo frekans ve ozon gibi yöntemleri deneyen Gürbüz, ağrılarında bir düzelme olmayınca bir yıl önce tanıştığı Doç. Dr. Gökhan Gürkan’a yeniden başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda belinde ciddi boyutta bir fıtık tespit edildi ve ameliyat kararı alındı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Gürkan, hastayı tam kapalı endoskopik yöntemle başarıyla ameliyat etti.

"Ameliyattan iki saat sonra yürüyebildi"

Hastanın kendilerine sol bacağında ağrı şikayetiyle başvurduğunu dile getiren Doç. Dr. Gürkan, "Daha önce bel fıtığı olduğu biliniyordu ama ağrılarının sporla, egzersizle geçeceğini düşünmüştü. Ancak şikayetleri artınca tekrar değerlendirdik ve MR’ında büyük bir fıtık tespit ettik. Daha önce çeşitli tedaviler denemiş ama fayda görmemiş. Sol ayağının üzerine basamama, ayakta güçsüzlük ve uyuşma şikayetleri de gelişince kendisine ameliyat önerdik. Bu ameliyatı kapalı, endoskopik yöntemle gerçekleştirebileceğimizi belirttik. Bu yöntemin en büyük avantajı küçük bir kesiyle yapılması, vücut dokularına zarar vermemesi ve hastanın kısa sürede ayağa kalkabilmesi. Ömer Bey ameliyattan sadece iki saat sonra yürüyebildi" dedi.

Doç. Dr. Gökhan Gürkan, bel ve bacak ağrısı, uyuşma, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri olan hastaların mutlaka bir beyin ve sinir cerrahına danışması gerektiğini belirterek, "Bu ameliyat uzman hekimler ve uygun merkezlerde uygulanmalıdır. Gecikmeden doğru tedaviye ulaşmak, hastanın yaşam kalitesini hızla artırır. Kapalı yöntemle bel fıtıkları artık çok daha konforlu bir şekilde tedavi edilebiliyor" dedi.

"Şükürler olsun artık o rahatsız eden ağrı hissi yok"

Ameliyatın ardından yaşadığı değişimi anlatan Ömer Gürbüz, "Yaklaşık 10-12 saat oldu ameliyat olalı. Şu an kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Sol ayağımı çok iyi basabiliyorum artık. Bir yıl boyunca hep ağrıyla yaşadım, şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum. Sanki sol ayağım yeniden eklenmiş gibi. Şükürler olsun, artık o rahatsız eden ağrı hissi yok" diye konuştu.