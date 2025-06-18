Medical Point Hastaneler Grubu, Kaizen Institute Turkeye tarafından düzenlenen Kaizen Award Türkiye 2025 kapsamında, "Büyüme Stratejilerinde Mükemmeliyet" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Takdim edilen bu prestijli ödül, kurumun sürdürülebilir büyüme, yenilikçi stratejiler ve sürekli iyileştirme kültürüne olan bağlılığının ulusal düzeydeki en somut göstergelerinden biri oldu.

Medical Point Hastaneler Grubu’nun hasta odaklılık, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve insan kaynağı yönetimi gibi alanlarda geliştirdiği stratejik yaklaşımlar, Kaizen felsefesinin temelini oluşturan "sürekli iyileştirme" ilkesiyle örtüşerek jüri tarafından büyük takdir topladı.

Değerlerle güçlenen başarı: 7S etkisi

Medical Point’in kurum kültürünü şekillendiren 7S değerleri - Sabır, Sadakat, Sevgi, Sürdürülebilirlik, Samimiyet, Saygı ve Sır - bu başarının ardındaki en önemli yapı taşları arasında yer aldığı, stratejik karar alma süreçlerinden ekip içi iletişime kadar her alanda hissedilen bu ilkelerin, kurumu sürdürülebilir ve güvenilir bir yapıya kavuşturduğu belirtildi.

"Bu ödül, ekip olarak ortak vizyonumuza olan inancımızın sonucudur"

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kubba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Medical Point olarak, değişen sağlık ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde yanıt verebilmek için daima gelişimi hedefliyoruz. Bu ödül sadece bugünkü başarılarımızın değil, aynı zamanda çalışanlarımızla birlikte kurduğumuz güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir sistemin bir yansımasıdır. 7S değerlerimizle uyumlu bu gelişim anlayışı sayesinde Kaizen felsefesiyle büyümeye ve değer üretmeye devam edeceğiz."