Medical Point Hastaneler Grubu, çalışan odaklı yönetim anlayışı ve kurumsal başarısıyla Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2024 listesine girmeye hak kazandı.

Medical Point Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, bu başarıyı şöyle değerlendirdi: "Medical Point olarak önceliğimiz, sadece hastalarımıza değil, çalışanlarımıza da en iyi koşulları sunmaktır. İnsan kaynağımızı geliştirmek, sürdürülebilir başarının en önemli anahtarıdır. Fortune’un bu saygın listesinde yer almak, çalışanlarımızın memnuniyetine ve ekip ruhuna verdiğimiz değerin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin göstergesidir. Tüm ekibimize bu başarının mimarları oldukları için teşekkür ederim."

Bu listeye dahil edilmek için, şirketlerin çalışan memnuniyeti, iş-yaşam dengesi, kariyer gelişim imkanları ve kurumsal bağlılık gibi pek çok faktör üzerinden değerlendirildiğini belirten Kubba, "Avrupa’nın en iyi iş yerlerinden biri olarak, bu başarıyı daha ileriye taşıyarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Medical Point Hastaneler Grubu, insan odaklı yönetim anlayışını pekiştirmek adına önümüzdeki dönemde eğitim programlarını artırmayı, iç iletişimi daha da güçlendirmeyi ve çalışanlarına sağladığı sosyal imkanları genişletmeyi planlıyor.

“Çalışan memnuniyeti başarımızın temelidir”

Medical Point’in bu başarıyı elde etmesindeki en önemli unsurlardan biri, çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmaya yönelik adımlar oldu. Veysi Kubba, bu konuda şunları ekledi: "Hastanelerimizde çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti ön planda. İyi bir iş ortamının, sağladığı motivasyon ve verimlilik ile hem çalışanlarımızın hem de hastalarımızın memnuniyetine katkı sağladığına inanıyoruz."

Medical Point’in önümüzdeki yıllardaki hedefi, çalışanlarına sunduğu imkanları daha da artırarak, uluslararası alanda sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktır.