Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu sene "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla Aliağa ilçesinde bir dizi etkinlikle kutlandı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen programlarda, vatandaşların trafik güvenliği konusundaki bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.

Atatürk Caddesi, Ender Özer Gönül Bağı Köprüsü altında gerçekleştirilen etkinlikte, trafik ekipleri tarafından sürücülere trafik güvenliği broşürleri dağıtıldı. Etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz de katıldı. Yetkililer, trafik kurallarına uymanın sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir davranış biçimi olduğunu vurguladı.

Etkinlikler kapsamında Demokrasi Meydanı’na kurulan stant, özellikle çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. İlçedeki sürücü kurslarının da destek verdiği etkinlikte çocuklara trafik kuralları oyunlarla ve uygulamalarla anlatıldı.

Aliağa Trafik Eğitim Parkı’nda Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından çocuklara yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerde temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı ve güvenli davranış biçimleri uygulamalı şekilde anlatıldı. Amaç, çocukların gelecekte bilinçli birer trafik bireyi olarak yetişmesi.

Sayfiye Mahallesi’nde motosiklet trafiğine dikkat çekildi

Yaz aylarında artan motosiklet trafiğine dikkat çekmek amacıyla Sayfiye Mahallesi meydanında özel bir etkinlik düzenlendi. Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Aliağa 12. ve 70. Trafik Tim Komutanlıkları’nın katkılarıyla gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde sürücü güvenliği ön plana çıkarıldı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, toplam 150 motosiklet sürücüsüne yönelik verilen uygulamalı eğitimler oldu. Jandarma trafik ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, kask kullanımı,Reflektif yelek takmanın önemi,Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanımının tehlikeleri, Cep telefonu kullanımının riskleri.Hız sınırlarına uyum. Trafik işaret ve levhalarının takibi gibi konularda hem teorik hem pratik bilgiler aktarıldı.