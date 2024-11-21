Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya KOAH Günü dolayısıyla, hastane içerisinde bilgilendirme standı kurarak vatandaşlara farkındalık etkinliği düzenledi.

"Havamızı Koruyalım, KOAH’sız Yaşayalım" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Göğüs Hastalıkları Kliniği hekimleri Doç. Dr. Özge Oral Tapan, Dr. Öğr. Üyesi Utku Tapan ve Dr. Öğr. Üyesi Sabri Serhan Olcay, asistan hekimlerle birlikte hasta ve hasta yakınlarına KOAH hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik sırasında, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili merak edilen sorular yanıtlanırken, hastalık riskleri, korunma yolları ve tedavi süreçlerine dair detaylı açıklamalarda bulunuldu. Ayrıca etkinliğe katılan vatandaşlara KOAH’la ilgili broşürler dağıtıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane idarecileri de bilgilendirme standını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başhekim Togan, KOAH’ın önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, sigara kullanımının azaltılması ve temiz hava şartlarının sağlanmasının hastalıkla mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Dünya KOAH Günü kapsamında düzenlenen bu farkındalık etkinliği, hem hasta hem de toplum genelinde hastalıkla ilgili bilincin artırılmasını hedefliyor.