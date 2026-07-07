Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent tarihinde ilk kez hayata geçirilen Mazot Desteği Projesi kapsamında kart dağıtımları başladı. Üreticilerin en büyük girdi maliyetlerinden biri olan mazot giderini azaltmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında ilk kart teslimleri, Saray'ın Beyazköy Mahallesi'nde düzenlenen 10. Hasat Bayramı'nda gerçekleştirildi.

Saray'ın Beyazköy Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Hasat Bayramı'nda, toprağı emek, özveri ve fedakârlıkla işleyen üreticilerin alın teri ve üretime katkıları bir kez daha onurlandırıldı. Program kapsamında Mazot Desteği Projesi'nden yararlanmaya hak kazanan 186 üreticiye Tekkart Çiftçi Kartları teslim edilirken, mazot desteği kartlarının ilk dağıtımları da gerçekleştirilmiş oldu.

Türkiye'nin tarım alanındaki önemli üretim merkezlerinden biri olan Tekirdağ'da hayata geçirilen proje kapsamında, 2026 yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve traktör ruhsatı bulunan toplam 4 bin 506 üreticiye 355 bin 232 litre mazot desteği sağlanacak. Proje kapsamında 5 dekar arazisi bulunan üreticilere 20 litreden başlamak üzere, 5 ila 20 dekar arasında her ilave dekar için 4 litre, 20 ila 200 dekar arasında arazisi bulunan üreticilere ise toplam 80 litre mazot desteği verilecek. Kart dağıtımları belirlenen takvim doğrultusunda ilçe ziraat odaları aracılığıyla sürdürülecek, hak sahibi üreticiler teslim tarihleri hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirilecek. Dağıtımların temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

'Güçlü bir Tekirdağ, güçlü üreticilerle mümkündür'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi açısından üreticiye verilen desteğin büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Çiftçilerimizin en önemli gider kalemlerinden biri olan mazot konusunda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kartlarımızı Hasat Bayramı'nda üreticilerimize teslim ettik. Alın teriyle üreten çiftçilerimizin emeğine değer veriyor, üretimin devamlılığı için onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım, yalnızca üreticilerimizin değil, hepimizin ortak geleceğidir. Bu anlayışla kırsalda kalkınmayı güçlendirecek, üreticimize destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki; güçlü bir Tekirdağ, güçlü üreticilerle mümkündür. Tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum.'