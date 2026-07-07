Kütahya Belediyesi tarafından Germiyan Sokak'ta düzenlenen Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği, hem üreticileri hem de vatandaşları bir araya getirdi. Kentin kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, eşi Emine Kahveci ile birlikte etkinlik alanını ziyaret ederek kurulan stantları tek tek gezdi. El emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Kahveci, yöresel lezzetleri hazırlayan üreticiler ve el sanatları ustalarıyla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kahveci, Kütahya'nın köklü kültürel mirasının yaşatılmasında geleneksel el sanatları ile yöresel mutfağın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Yerel üreticilerin ortaya koyduğu ürünlerin hem kültürel değerlerin korunmasına hem de şehir ekonomisine katkı sunduğunu belirten Kahveci, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.

Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçiler stantlarda sergilenen el sanatları ürünlerini yakından inceleme ve Kütahya'ya özgü yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte üreticiler, ürünlerini tanıtma ve doğrudan vatandaşlarla buluşma imkânı elde etti.

Başkan Eyüp Kahveci, Kütahya'nın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan Germiyan Sokak'ta düzenlenen etkinliklerin, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, belediye olarak yerel üretimi, geleneksel el sanatlarını ve şehrin gastronomi kültürünü desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.