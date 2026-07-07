Kütahya'nın Simav ilçesinde, üreticilere yol gösterecek silajlık mısır demonstrasyonu kapsamında tohum ekimi gerçekleştirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen silajlık mısır çeşitlerinin sonuç demonstrasyonu kapsamında tohum ekimi yapıldı.

Demonstrasyon çalışmasıyla, farklı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve performanslarının üretim sezonu boyunca takip edilerek değerlendirilmesi hedefleniyor. Elde edilecek sonuçların, bölge üreticilerinin çeşit seçiminde bilimsel verilere dayalı karar vermelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, demonstrasyon sonucunda elde edilecek verilerin üreticilerle paylaşılacağını ve bölge şartlarına en uygun silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesine yönelik önemli bir kaynak oluşturacağını belirtti.