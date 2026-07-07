Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Muradiye Mahallesi Prestij Caddesi üzerindeki Şemsiyeli Sokak'ta dün meydana geldi. Bir binanın çatı katında sürdürülen tadilat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından yeniden alevlenmelere karşı bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir risk oluşmaması amacıyla TREDAŞ ekiplerince elektrik akışı kesildi. Sağlık ekipleri de muhtemel bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.