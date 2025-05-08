Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Kültür Takvimi çerçevesinde bir günde 5 güzel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Sanatın kalbi olan şehirde 9 Mayıs Cuma günü edebiyat söyleşisi, ödül töreni, tiyatro sahnesi ve konser gerçekleştirilecek. Büyükşehir, yayınladığı davet mesajında tüm sanatseverleri ücretsiz etkinliklere davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Takvimi, birbirinden değerli programlarla devam ediyor. Takvim kapsamında 9 Mayıs Cuma günü birbirinden güzel 5 farklı etkinliğe ev sahipliği yapılacak. Saat 19.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde "Türk Edebiyatında Sakarya" söyleşisi, şehrin edebiyatla kurduğu bağı ele alacak. Nahid Sırrı Örik, Aşık Veysel ve Sabahattin Kudret Aksal gibi isimlerin eserlerinden yola çıkılarak Sakarya’nın edebi haritadaki yeri tartışmaya açılacak. Aynı gün, saat 18.30’da yine OSM’de Sait Faik Hikaye Yarışması’nın ödül töreni düzenlenecek. Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık’ın hatırası bu programda yaşatılacak ve yarışmanın kazananları ödüllerini alacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Yaşdönümü Rüyası" adlı oyun ise 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak. 16 yaş üzeri izleyiciler için hazırlanan bu güçlü dramatik eser, bireyin iç dünyasına dair etkileyici bir anlatım sunacak. Sanat dostları, yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelerde de Büyükşehir çatısında bir araya geliyor. Yine aynı gün düzenlenecek 5’inci ve son etkinlikte ise Kocaali SUBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşecek bando konseri ve gölge oyunu sahne alacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 19.00’da, tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu ise meddah oyunuyla 19.30’da sahnede olacak.