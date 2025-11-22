Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 55. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kazımcan Karataş’ın pasında kale önünde bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo’nun yerine dahil oldu.