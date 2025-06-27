Finans kuruluşu Mashreq, Türkiye’de temsilcilik ofisi açarak küresel varlığını genişletti. Yeni ofisle birlikte Mashreq artık 15 ülkede faaliyet gösteriyor.

MENA bölgesinin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Mashreq, Türkiye’deki temsilcilik açtı.Türkiye Temsilcilik Ofisi, Mashreq’in uluslararası büyüme yolculuğunda bir başka önemli dönüm noktası olduğu, bankanın küresel faaliyet ağını 15 ülkeye çıkardığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye temsilcilik ofisinin açılması, Mashreq ile önde gelen Türk kurumları arasında sendikasyon kredileri, dış ticaret finansmanı, ödemeler, hazine hizmetleri ve sermaye piyasaları alanlarında artan iş birliği sürecinin bir devamı niteliğinde. Bu genişleme aynı zamanda bankanın bölgesel büyüme stratejisiyle uyumlu olup, küresel varlığının genişlemesine de katkı sağlıyor.

Ofis açılışını değerlendiren Mashreq Grup CEO’su, Ahmed Abdelaal, "Türkiye’ye açılımımız, Mashreq’in önemli ekonomik koridorları birbirine bağlayan gerçek anlamda küresel bir bankacılık ağı oluşturma konusundaki süregelen kararlılığını yansıtmaktadır. Türkiye’nin stratejik konumu, dinamik ekonomisi ve BAE ile olan güçlü ticaret ve yatırım bağları, işbirliği için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu stratejik adım, Türkiye’de ve çevre bölgelerdeki müşterilerimize dünya standartlarında finansal çözümler sunma kapasitemizi artırırken, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş büyüme vizyonumuzu da ileriye taşımaktadır" dedi.

Mashreq Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Grup Başkanı, Joel Van Dusen şunları söyledi: "Türkiye’de bir temsilcilik ofisi açmamız, bölgenin en dinamik ve stratejik açıdan önemli pazarlarından birinde geniş bir müşteri yelpazesine destek olma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bu sahadaki varlığımız, dış ticaret finansmanı, sermaye piyasaları ve hazine hizmetleri genelinde daha hızlı ve özel çözümler sunmamıza olanak sağlıyor. Şirketimizin dijital öncelikli altyapısı ve küresel uzmanlığından yararlanarak, sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak, sermaye erişimini artırmak ve Türkiye’nin finansal ekosistemine anlamlı bir şekilde katkıda bulunmak için güçlü bir konuma sahibiz."