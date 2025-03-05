Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri market denetimlerini sıklaştırdı. Geçen hafta fırınları denetleyen ekipleri bugün de ilçe genelindeki 75 zincir marketi kontrol etti.

"Güvenli gıda, güvenli Marmaris" sloganıyla halkın sağlıklı, güvenilir gıda tüketmeleri ve kaliteli hizmet almaları için çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Ruhsat, vergi levhası gibi bulunması şart olan belgelerde kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyenik şartlar, saklama şartları ve ürünlerin tarihleri kontrol etti. Özellikle süt, yoğurt, peynir, tavuk eti gibi bozulma süreci daha kısa olan gıdalara tek tek bakan zabıtalar Merkez, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Bozburun mahallelerindeki toplam 75 zincir marketi denetledi. 15 markette son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş ürün bulunmasından ötürü cezai işlem uygulandı. Tarihi geçmiş ürünler de imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Halkın güven ve sağlığı için zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Ekiplerimiz yıl boyunca rutin olarak denetimler yapıyor. Ama Ramazan ayında denetimleri daha da arttırdık. Geçen hafta fırınları denetleyen ekiplerimiz bugün de marketlerdeydi. Halkımızın huzur ve güven içinde bir Ramazan ayı geçirip bayrama girmesi ve hijyenik şartlarda gıdaya ulaşması için çalışmaları sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.