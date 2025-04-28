Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Marmara’da bugün öğleden itibaren fırtına beklendiğini duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 29 Nisan 2025 Salı günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarnı genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakalle ve Balıkeir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.