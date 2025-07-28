Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize evsel atık su verildiği yönündeki ihbarlar üzerine sahil bölgesinde denetim yapıldı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ulaşan vatandaş ihbarları sonrasında, Marmaraereğlisi ilçesinde sahil şeridinde ve tatil sitelerinin bulunduğu bölgelerde geniş çaplı bir çevre denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında çeşitli noktalardan numuneler alınırken, atık su tahliyesi yapıldığı tespit edilen alanlarda tutanak düzenlendi.

Yetkililer, çevre kirliliğine neden olan uygulamalara karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini, gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak süreceği öğrenildi.