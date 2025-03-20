Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı boyunca vatandaşların ekonomik haklarını koruma amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıt ekipleri, Ramazan boyunca da vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve ekonomik haklarını korumak için marketlerdeki denetimlerini titizlikle yürütüyor. Ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, gramaj uygunluğu ve fiyat etiketlerini dikkatle kontrol etti. Ayrıca, raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyuma özellikle dikkat edilerek, haksız fiyat artışları ve tüketiciyi yanıltıcı etiket kullanımı konusunda işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Bunun yanı sıra, zabıta ekipleri pazar ve çarşılarda da gıda güvenliği konusunda çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.