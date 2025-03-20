Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında 1450 fidan dağıtımı yapıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında 1450 fidan dağıtımı yapıldı. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçe pazar yerinde kurulan stantta 250 lavanta, 250 adaçayı, 250 defne, 250 biberiye, 250 fıstık çamı, 50 çınar, 25 ıhlamur, 25 söğüt, 50 akçaağaç ve 50 ceviz olmak üzere toplam 1450 fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.