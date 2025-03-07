Mardin’in Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan tesisatçı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mezopotamya Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu Vedat O. (26) toprak altında kaldı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Vedat O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.