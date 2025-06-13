Mardin’de sulama kanalına giren Suriye uyruklu 22 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sulama kanalına giren Muaaffak Mahmut bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında, gencin cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Hayatını kaybeden Muaaffak Mahmut’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.