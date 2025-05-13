Mardin’de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz cinayetinde bir kişi tutuklandı.

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, 8 Mayıs tarihinde okul çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan K.E., İ.E. ve F.E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.E. tutuklandı. K.E. ile F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.