Bolu’da sahte plaka takıp trafiğe çıkan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, 46 bin 302 lira ceza kesilerek "Resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alındı.

Bolu’da edinilen bilgiye göre, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının 34 EGS 031 plakalı aracın geçişine sahte plaka olarak sinyal vermesi üzerine emniyet alarma geçti. Haber merkezinin plaka ve gidiş istikametini istasyonlara anons etmesiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çok geçmeden araç ve sürücüsü Nazım G.’yi Abant İzzet Baysal Üniversitesi mevkiinde yakaladı. Araç üzerinde geniş çaplı araştırma ve inceleme yapan trafik polisleri aracın sahte plaka olduğunu belirledi. Sorgulamada araç plakasının hiç sistemde olmadığı, gerçek plakanın ise 14 AAD 638 olduğu ve arama kaydının bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine asayiş ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş şubesi ekipleri sürücü Nazım G.’yi "Resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Sürücüye sahte plakalı araç kullanmaktan 46 bin 302 lira ceza kesildi. Araç ise çekici marifeti ile otoparka çektirildi.