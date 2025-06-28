Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un başkanlığında ’Mardin İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Büşra Uçar Koyun’un yanı sıra ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin ilgili birim yöneticileri ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda, hayvanların korunmasına yönelik yürürlükteki yönetmelikler değerlendirilirken, özellikle sahipsiz hayvanlarının korunması ve sahiplendirilmesinin teşviki başta olmak üzere birçok önemli konu ele alındı. Toplantıda, hayvanların korunmasına dair mevcut yönetmeliklerin uygulanması, bakımevlerinden hayvan sahiplendirilmesinin özendirilmesi, yerel yönetimlerde veteriner işleri müdürlüğü kurulması ve bakımevlerinde veteriner hekim bulundurulması, sahipsiz hayvanlar için, veteriner hekim başkanlığında profesyonel toplama ekiplerinin oluşturulması, gerekli ekipmanların temin edilmesi ve ekiplere eğitim verilerek sertifikalandırılması, yıllık plan ve projelerin hazırlanması, kayıt altına alınmamış sahipli hayvanların sisteme dahil edilmesi konuları karara bağlandı.

Mardin İl Hayvanları Koruma Kurulunun, alınan kararların sahada uygulanabilirliğini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.