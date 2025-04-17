Ak Parti Mardin İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Ezidi toplumu temsilcilerinden Faik Kaleli, Ezidi'lerin Kırmızı Çarşamba Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayarak, bayramlarını unutmayan ve kutlayan herkese teşekkür etti.MARDİN (İGFA) - Ezidi bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu’ya teşekkür eden Kaleli, Mardin'deki birlik ve beraberliğin önemine değinerek, kardeşliğimiz daim olsun” dedi.

Mesajında, Ezidi toplumuna her zaman sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Mardin’de kendilerine gönül birliğiyle yaklaşan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu’ya özel olarak şükranlarını ifade eden Kaleli, şu ifadelere yer verdi “Kırmızı Çarşamba Bayramı dolayısıyla bizleri unutmayan, bayramımızı kutlayan tüm hemşehrilerimize en kalbi teşekkürlerimizi sunarız.

Başta bizleri her daim gözeten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ilimizde bizlerle gönül birliği içerisinde olan İl Başkanımız Mehmet Uncu’ya şükranlarımızı arz ederiz. Bu topraklarda yüzyıllardır var olan kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyor, tüm halkımıza barış ve huzur dolu bayramlar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaleli ayrıca, yönetim yapısı içerisinde Ezidilere temsiliyet verilmesinin toplumsal birlik açısından son derece değerli olduğunu belirterek, bu yaklaşımın tüm farklılıklarıyla birlikte Mardin’in kültürel zenginliğini yaşatma kararlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.