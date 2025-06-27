Mardin’in Yeşilli ilçesinde dağlık bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Bülbüllü Mahallesi kırsalında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dağlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.