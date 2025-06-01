Mardin’in Midyat ilçesinde bir evden çaldıkları çok sayıda altınla yakalan kız kardeşler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Asayiş Büro ekipleri tarafından Nusaybin yol uygulama kontrol noktasında durum ve hareketlerinden şüphelenilen kız kardeşler B.G. (16) ve E.G. (17) gözaltına altına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 6 adet bilezik, 2 adet taş işlemeli kolye, 6 adet bileklik, 1 adet kelepçe diye tabir edilen bileklik, 1 adet derya ibareli altın kolye, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın küpe ve farklı ülkelere ait çeşitli miktarlarda koleksiyonluk kâğıt paralar ele geçirildi.

Yapılan detaylı inceleme ve şahısların sorgusunda, şüphelilerin Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir daireye satıcı ve dilenci olarak girdikleri öğrenildi. Şüpheliler, daireye maymuncuk yardımı ile girip hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplam 27 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.