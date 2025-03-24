Türkiye Halkoyunları Federasyonu (THF)tarafından organize edilen, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Halk Oyunları Bölge Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlemeli ve düzenlemesiz gruplarda dereceye girenler ödüllendirildi.MARDİN (İGFA) - Mardin Artuklu'daki Halk Oyunları Bölge Yarışması'na Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep,Batman, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Adıyaman ve Bitlis illerinden katılım sağlayan ekipler düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Yöresel kıyafetlerin ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı yarışmaya Mardinli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye göre düzenlemesiz grup kategorisinde birincilik elde eden Gaziantep Dokuzyol Ortaokulu ekibine madalyaları ve başarılı belgeleri Mardin Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun tarafından verildi.

Düzenlemesiz grup kategorisinde ikincilik elde eden Bitlis ilinden Selahattin Eyyubi Ortaokulu ekibine ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik tarafından verilirken, aynı kategoride Adıyaman'dan TOBB Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü, Van'dan Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu ise dördüncülük elde etti.

Organizasyonun ikinci aşamasında düzenlemeli grup kategorisinin birincisi ise Van'dan Van Gölü Ortaokulu ekibi oldu. Ekibe başarı belgeleri ve madalyaları Mardin'in duayen ismi ve yıllarca Gençlik Merkezi Müdürlüğünü yapmış Mehmet Ali Almaz ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doğan Ağalday tarafından verildi.

Organizasyonun sona erdiği anda yarışmaya katılan bütün ekipler beraber halay çekti.