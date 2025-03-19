Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları ile çocukları oruca alıştırmak için etkinlikler yapılıyor.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çocuklara yönelik program düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, çocukların Ramazan ayının manevi ortamına dahil olmaları için programlar düzenlediklerini belirterek, "Burada düzenlemiş olduğumuz etkinlik ile çocuklarımızı ilerleyen yaşlarında oruca adapte olmaları sağlanacaktır. Bu etkinlik programımız Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un himayelerinde, Büyükşehir Belediyemiz Genel sekreterimiz talimatları ile 10 ilçemizde hayata geçirilmiştir. Çocuklarımıza yönelik iftar, pamuklu şeker, mısır dağıtımı ile hacıvat karagöz, çocuklara yönelik müzik dinletisi ve animasyon gösterisi yapılarak kendilerine Neşeli Ramazan Etkinlik seti gibi çeşitli hediyeler verilmektedir" dedi.