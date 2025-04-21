Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bozuk yolların yenilenmesi amacıyla asfaltlama çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla, özellikle Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde yoğun bir asfalt serim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamı Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılıyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış, asfalt çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun’un talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak asfalt yama ve serim çalışmalarımıza başladık. Dün itibarıyla 13 Mart Mahallemizde çalışmalara hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bu süreçte müteahhitlik hizmeti alınmadan, tamamen Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarıyla ilerliyoruz. Amacımız Artuklu’da asfaltsız veya bozuk yol bırakmamak. Vatandaşlarımıza gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz" dedi.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf Yusuf Aygüler ise, "15 yıldır bu mahallede esnaflık yapıyorum. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi iki üç gündür ciddi bir asfaltlama çalışması yürütüyor. Şu an yollar tertemiz bir şekilde yenileniyor. Bu hizmetten ötürü başta Mardin Valiliği olmak üzere Büyükşehir Belediyemize ve Fen İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Esnaf Abdullah Tekin ise uzun süredir yol bozukluklarından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Araç sahipleri ve biz esnaflar için gerçekten zordu. Bu çalışmaların hızla tamamlanıp, sıkıntılarımızın sona ermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asfalt çalışmalarının il genelinde etap etap devam edeceğini bildirdi.