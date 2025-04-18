Mardin’in öncü alışveriş merkezi Mardian Mall, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerinde gerçekleştirilen pazarlama ve perakende söyleşisi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Program, Okul Müdürü Veysi Demir’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, farklı sektörlerden gelen alanında uzman konuklar, öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak onları iş dünyasına hazırlayacak bilgiler sundu. Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, perakende sektöründeki deneyimlerini aktararak öğrencilere değerli tavsiyelerde bulundu. Mahmut Yıldızhan, perakende sektörünün hızla değişen yapısına dikkat çekerek, müşteri odaklı hizmet anlayışının sektördeki başarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Alışveriş merkezlerinde bulunan meslek çeşitliliğine de değinen Yıldızhan, "AVM’ler yalnızca alışveriş yapılan alanlar değil, aynı zamanda gençler için kariyer fırsatları sunan çok yönlü yapılardır" dedi.

Konuşmasında güvenlik, danışma, temizlik, teknik ekip, mağaza yönetimi ve pazarlama gibi alanlarda kariyer imkânlarına vurgu yapan Yıldızhan,’ ’Mardian Mall’un meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı sunduğunu ve gençlerin sektörü yerinde tanımaları için gereken desteği sağladık. Bizler, gençlerin sadece bugünü değil, yarını da kazanmaları için çalışıyoruz. Eğitim kurumlarımızla kurduğumuz köprüler, geleceğin iş gücünü daha donanımlı hale getirmek için çok kıymetli’’ diye konuştu.

Söyleşi boyunca öğrenciler, perakende sektörünün işleyişi, kariyer planlaması ve AVM yönetimi hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Etkinliğin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri konuları doğrudan yönelterek, alanla ilgili bilinçlerini artırma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda konuşan okul yönetimi ve öğretmenler, Kariyer Gününün öğrencilerin mesleki vizyonlarını geliştirdiğini ve motivasyonlarını artırdığını vurgulayarak, programa katkı sunan konuşmacılara teşekkür etti.

Mardian Mall yönetimi, gençlerin gelişimine katkı sağlayan bu tür projelerde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgeye katma değer sunan sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde de destek vereceklerini açıkladı.