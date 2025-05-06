Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçularından Fatma Maraşlı’nın 2025 Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek olan yarışma için Kayseri’den ayrılan Fatma Maraşlı; Türkiye’nin madalya umutları arasında yer alıyor. Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada; "Milli sporcumuz Fatma Maraşlı, Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil edecek. 06-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Şanghay, Çin’de düzenlenecek olan 2025 Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması’nda milli sporcu Fatma Maraşlı, ay-yıldızlı formasıyla ülkemizi temsil edecektir. Sporcumuza ve milli takımımıza gönülden başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA