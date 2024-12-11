Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Sarayaltı-Kale bağlantı yolu projesinde çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve modern bir altyapı sunmak amacıyla başlattığı Sarayaltı - Kale bağlantı yolu projesinde yoğun bir çalışma temposu sürdürüyor. Proje, şehir merkezinde alternatif ulaşım güzergahları sunarak trafik akışını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Sarayaltı bölgesinden başlayarak Tarihi Maraş Kalesi’ne kadar uzanan bağlantı yolu, Trabzon ve Şeyh Adil caddelerine alternatif olarak planlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gece gündüz yürütülen çalışmalarla yolun mevcut genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılıyor. Bu genişletme işlemi, bölgedeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı ve sürücülere daha güvenli bir seyahat imkanı sunmayı amaçlıyor.

Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı, güzergahta modern kavşak ve refüj düzenlemeleri yapacak. Bu düzenlemeler, trafik akışını optimize ederek bölgenin ulaşım altyapısını daha işlevsel hale getirecek. Proje kapsamında, şehir merkezine bağlanan Şekerli Caddesi de yeniden yapılandırılarak önemli bir arter haline getirilecek. Şekerli Caddesi’nin ulaşım ağındaki bu stratejik rolü, hem günlük trafik akışını kolaylaştıracak hem de bölgedeki ekonomik ve sosyal hareketliliği artıracak.

Projenin şehir merkezinde trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin ulaşım altyapısını modernize etmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sarayaltı bölgesinden Tarihi Maraş Kalesi’ne uzanan bağlantı yolu, şehir merkezimizin trafik sorununa kalıcı bir çözüm sunacak. Çalışmalarımız gece gündüz demeden devam ediyor. Yol genişliğini 16 metreye çıkararak bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra modern kavşak ve refüj düzenlemeleriyle trafik akışını optimize edeceğiz. 250 milyon TL’lik bu büyük yatırımla, sadece ulaşım değil, şehir estetiği açısından da önemli bir adım atıyoruz. Yeni sanat yapılarıyla hem bölgenin çehresini değiştirecek hem de şehrimizin estetik değerine katkıda bulunacağız. Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz çalışmaya, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Projemizin tamamlanmasıyla, hemşehrilerimiz çok daha modern ve işlevsel bir ulaşım altyapısına kavuşmuş olacak” diye konuştu.