Balıkesir’in Manyas ilçesinde faaliyet gösteren Manyas Belediyespor Karate Kulübü’nün sporcuları, 2025 yılı kuşak sınavında ter döktü. Manyas Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sınava dört ay süren antrenman sürecinin ardından toplam 31 sporcu katıldı.

Antrenörlüğünü Cenk Dere ve Emrehan Eğen’in yaptığı sporculardan 4’ü beyaz kuşaktan sarı kuşağa, 14’ü sarıdan turuncuya, 4’ü turuncudan yeşile, 2’si yeşilden maviye, 5’i maviden kahverengiye, 2’si ise kahverengi 1. seviyeye yükseldi.

Kuşak sınavında başarılı olan sporculara yeni kuşakları ve belgeleri antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Eğen tarafından takdim edildi. Sınav sonunda sporcular ve velileri başarı dolu anların sevincini birlikte yaşadı.