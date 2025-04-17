Balıkesir’in Manyas ilçesini temsil eden Manyas Belediyespor Karate Takımı, Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda başarıya imza attı. Turnuvada dereceye giren dört sporcu, milli takım kadrosuna seçilerek Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

61 İlden 460 kulüp ve yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Manyas Belediyespor 14 sporcu ile mücadele etti. Zorlu karşılaşmaların ardından Özen Egemen Efe Er Türkiye ikincisi, İbrahim Beşir Efe Er Türkiye üçüncüsü, Ceydanur Mira Ören ve Abdullah Şimşek ise Türkiye beşincisi olarak milli takıma seçildi.

Manyas Belediyespor Karate Takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Egen, sporcularının gösterdiği performanstan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Mayıs ayında yapılacak Balkan Şampiyonası’nda da en iyi sonucu almayı hedeflediklerini belirtti.

Antrenörler Cenk Dere ve Emrehan Egen, kendilerine destek veren Manyas Kaymakamı Emre Yeşil’e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Manyas Belediyesi’ne, Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ve sporcu velilerine teşekkür etti.