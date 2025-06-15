Manisa Büyükşehir Belediyesinin merhum Başkanı Ferdi Zeyrek, Babalar Günü ve Manisaspor’un 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde unutulmadı.

Manisaspor taraftarları ve kulüp yönetimi, Manolya Meydanı’nda bir araya gelerek Çatal Mezarlığı’na yürüdü. Başkanın kabrini ziyaret edip dua eden taraftarlar, hem Babalar Günü’nü hem de kulübün yıl dönümünü kutladı. "Başkanımızdan miras, Manisaspor’umuz 60 yaşında" pankartıyla yapılan anmada, duygusal anlar yaşandı.

Ardından tekrar Manolya Meydanı’ında bir araya gelen Manisasporlular, Zeyrek için lokma ve pilav hayrı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan da Manisaspor kafilesi ile mezarlık ziyaretine katılıp Manolya Meydanı’nda vatandaşlara lokma dağıttı.

AK Parti’li gençlerden Başkan Zeyrek’in Kabrinde Kur’an tilaveti

AK Parti Manisa Gençlik Kolları da Babalar Gününde Merhum Ferdi Zeyrek’in kabrine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez öncülüğünde bir araya gelen Gençlik Kolları üyeleri, babalar günü dolayısıyla Başkan Zeyrek’in 1. Çatal Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanında yer alan kabrini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez, "Bizim siyaset anlayışımız; vefayı, saygıyı ve insanı önceleyen bir duruştur" diyerek, "Merhum Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hizmet etmiş herkesin hatırasına sahip çıkmak bizim inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir" ifadelerini kullandı.