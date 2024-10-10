Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından fırınlara denetim yapıldı. Denetimde hijyen kontrolü, ruhsat kontrolü ve çalışanlar hijyen yönünden denetlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak ve yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla, fırınlarda denetim yaptı. Zabıta ekipleri, fırınların hijyen şartları, hijyen belgesi ve ruhsat kontrolünü çalışanların eldiven, bone gibi hijyen ürünleri kullanıp kullanmadıklarının denetimini yaptı. Ekipler yaptıkları kontrollerde belirlenen hijyenik şartları sağlamayan fırınlara ihtarda bulundu. Uyması gereken kriterler ve yapması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, yapılan denetimlerin devam edeceğini söyledi. Özçelik, “Sürekli olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız bu denetimde de özellikle vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamulleri aldıkları fırınlarda hijyen şartlarını kontrol ettik. Vatandaşlarımız bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek” dedi.