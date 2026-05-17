Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ile Elginkan Vakfı iş birliğinde Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik kaynakçılık kursu açıldı. 'Kadın Girişimcileri Kadın Kaynakçılar Projesi' kapsamında açılan kursa yaklaşık 20 kadın katılırken, 6 hafta sürecek teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kadın kaynakçı adayları yetiştirilecek.

Elginkan Vakfı bünyesinde başlayan eğitimlerde ilk ders iş sağlığı ve güvenliği alanında verildi. TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu ve kursiyer kadınlar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti.

Proje kapsamında eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadın kaynakçı adaylarına ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi de kazandırılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve paydaş firmalarla iş birlikleri yapılarak kadınların istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Kadın girişimciler ve mentorlar eşliğinde yürütülecek programlarda kadın kaynakçı adaylarının yalnızca teknik değil sosyal ve mesleki gelişimleri de desteklenecek. İletişim, özgüven, iş disiplini, takım çalışması ve çalışma hayatına adaptasyon gibi konularda çeşitli workshop ve mentörlük çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kadınların eğitim sonrası istihdama kazandırılması amacıyla organize sanayi bölgeleri ve sanayi kuruluşlarına firma ziyaretleri düzenlenecek. Böylece kursiyerlerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi ve iş fırsatlarını yakından tanıması amaçlanıyor.

Ayrıca Elginkan Vakfı iş birliğiyle kadın kaynakçı adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri verilecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek finansal okuryazarlık eğitimlerinde ise kadınların bütçe yönetimi, ekonomik bilinç ve finansal planlama konularında güçlenmeleri hedefleniyor.

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu, projenin yalnızca bir meslek edindirme çalışması olmadığını belirterek, 'Amacımız yalnızca kadın kaynakçılar yetiştirmek değil; kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik özgürlüğünü kazanan, bilinçli, güçlü ve üretimde aktif rol alan kadınlar yetiştirmektir' dedi.

Kadınların üretimin her alanında yer alması gerektiğini ifade eden Uslu, 'Kadın sadece evin içinde değil; fabrikada, üretimde, atölyede, teknolojide, yönetimde ve sanayide de olmalıdır. Bugün burada çok güçlü bir mesaj veriyoruz; kadın isterse sanayide de başarır. Kadın isterse kaynak da yapar, çeliğe de şekil verir geleceğe de' diye konuştu.

Projeye katılan kadınların cesaretleriyle önemli bir adım attığını vurgulayan Uslu, 'Bu proje yalnızca bir meslek eğitimi değildir. Bu proje; özgüven kazanma, kendi ayakları üzerinde durma ve 'Ben de varım' diyebilme projesidir' ifadelerini kullandı.