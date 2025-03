Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT AŞ. ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında, 5 binin üzerinde çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 31 Mart’ta bir isim değil, yönetim anlayışını değiştirdiklerini ifade ederek “Bu sözleşme, alın terinizin, emeğinizin ve dayanışmamızın bir nişanesidir” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 5 bini aşkın işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın imza altına aldığı toplu iş sözleşmesi ile en düşük günlük yevmiye, bin 80 liraya çıkarıldı. Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ‘Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ maddesi de ilk kez yer aldı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları, BESOT Genel Müdürü Gökhan Demir, DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Faruk Saral, DİSK Genel İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Özgür Genç, belediye bürokratları, sendika yetkilileri ile işçiler katıldı.

Çalışanların Maaşları Enflasyona Karşı Koruma Altına Alındı

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 42 bin lira oldu, birçok hak ise çalışanlara ilk kez verildi. Toplu iş sözleşmesiyle en önemli kazanımlardan bir tanesi olarak çalışanların maaşları enflasyona karşı koruma altına alındı. Çalışanların sosyal hakları genişletilirken, ilk kez yeni sosyal haklar da verildi. Ayrıca ilk kez yıllık izin yardımı ile ilk kez engelli çocuğu olan çalışanlara maddi yardım sağlandı. Bayram ve eğitim yardımlarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

“Biz bir isim değiştirmedik, yönetim anlayışını değiştirdik”

“Hepiniz benim ailemin birer ferdisiniz, bireyisiniz” diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve DİSK/Genel-İş Sendikası arasında 5 binin üzerinde çalışanımızı ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalamak üzere bir aradayız. Alın terinizin, emeğinizin ve dayanışmamızın bir nişanesidir. 31 Mart’ta bir değişim yaptık derken bir ismi değiştirmediğimizin göstergesidir. Bir paradigma değişikliğine gittik. Bu değişim göstergesini hep birlikte olarak, sizin seçtiğiniz sendika ile birlikte şartlarını birlikte beğendiğimiz toplu iş sözleşmesi ile sizlerle bir aradayız. Buna vesile olduğunuz için hepinize tek tek teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

“Bize yapamazsın diyenler 1 Temmuz’da nasıl yapıldığını gördüler”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Benim büyük ailem Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 7 bin arkadaşımızın bu ekonomik şartlar altında kendi ayakları üzerinde durması gerekiyordu. Kendi evlerine götürdükleri, alın teri ile kazandıkları, son kuruşuna kadar hak ettikleri bu parayı en üst seviyeden almaları ve sosyal haklara kavuşmaları benim için olmazsa olmazdı. Seçim boyunca bir söz vermiştik. Maaşlarımız 26 bin 500 liraydı. Seçim boyunca dedim ki; geldiğimizde maaşlarımız 35 bin lira olacak en düşük. Bize yapamazsın diyenler 1 Temmuz’da nasıl yapıldığını gördüler. Aldığınız o 35 bin lira ananızın ak sütü gibi sizlere helal olsun” ifadelerini kullandı.

“Benim verdiğim değil, sizin hak ettiğiniz haklar”

İmzalanan toplu sözleşme ile birlikte yevmiyelerin günlük en düşük bin 80 liraya çıktığını söyleyen Başkan Zeyrek, “DİSK/Genel İş ile birlikte süreçlerimiz çok hızlı bir şekilde ilerledi. Çünkü ben sizler gibi sanki bir park bahçe çalışanımız, sanki kanal çalışanımız, çöp toplayanımız, belediyenin her biriminde çalışan bir arkadaşım gibi o masaya oturdum. Orada ne hakların verilmesini istiyorsam sizlere bu hakların hepsini verdim. Bu benim verdiğim değil, sizin hak ettiğiniz haklardı. Hepiniz iyi günlerde kullanın bu hakları” diye konuştu.

“En önemlisi. Ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği maddesi”

Toplu sözleşmede kendisi için en önemli maddeyi de açıklayan Başkan Zeyrek, “Ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin eklenmesi, benim için olmazsa olmazdı. Kadınların erkeklerden hiçbir farkı benim için zaten hiçbir zaman yoktu, ama bu maddenin eklenmesi temsiliyette eşitliğin sağlanması, bence bu protokolün en önemli maddesidir. Kadınlar bizim her zaman için baş tacımızdır, böyle de olmaya devam edecektir” dedi.

“Sizlerin her biri benim aile bireyim”

Manisa’nın 17 ilçesinde yaklaşık 1 milyon 500 bin vatandaşa hizmet veren 7 bin kişilik bir aile olduklarını kaydeden Başkan Zeyrek, “Sizlerin her biri benim aile bireyimdir. Aile olarak ne kadar güçlü olursak, bir arada olursak, bütün olursak çok sevdiğimiz Manisa’mıza en iyi hizmeti bu şekilde götürebiliriz. Nasıl bizim konu komşumuz bizden hizmet bekliyorsa Manisa’nın en ücra kısmında oturan vatandaşımız da bizden hizmet bekliyor. Bu hizmeti bu salonda oturanlar götürecek. O yüzden ben şunu istedim toplu iş sözleşmesinde. +1 olsun, biz verelim, biz bütün olalım, aile olalım, aile olalım ki bu ailemiz Manisa’nın her yerine hizmet götürsün, istedim. Bu bizim için en önemli şeydir. Biz aile olursak Manisa’m artık tertemiz sokaklara kavuşacak. Manisa’m artık yemyeşil parklara kavuşacak. Manisa’m artık ‘Hizmet görmüyorum, benim kapım çalmıyor’ denilen bir belediye ile karşı karşıya kalmayacak. Ben bunu sizlerle birlikte sağlayacağımızı biliyorum. Görev sürem boyunca ben ister sizin başkanınızım, ister sizin evladınızım, ister sizin Ferdi abiniz, Ferdi amcanızım. Beni her zaman için böyle bilin. Bu birliğimiz, bütünlüğümüz her zaman için daim olsun. Ben sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. Her zaman için bir bütün olalım” şeklinde konuştu.

“Sendika seçme özgürlüğünün önünü açan başkanımıza teşekkür ediyorum”

DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da toplu iş sözleşmesi töreninde konuşma yaptı. 58 yıl önce Manisa işçisinin DİSK üyesi olduğunu söyleyen Çalışkan, “58 yıl sonra tekrar evine döndü. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese ve bu tabloyu oluşturmaya büyük katkı sunan, fedakarlık yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum. Manisa’da çok şey değişmiş. En büyük değişim yerel seçimlerden sonra Sayın Belediye Başkanımızın göreve gelmesiyle olmuş. Ama onunla da kalmamış. İşçinin sendika seçme tercihinin, özgürlüğünün önünü açan Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. 58 yıl sonra bizi bu arkadaşlarımızla buluşturdu” dedi.

“Bütün kurallarıyla işleyen bir demokrasiye ihtiyacımız var”

Genel Başkan Çalışkan, “Bu tablo gerçekten çok güzel, ama bütün ülkeye yayılması lazım. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizini yaşıyoruz. Bu ülkede birçok problem var. Bu ülkede adaletin olması, hukukun olması lazım. Demokrasinin bütün kurallarıyla işlemesi lazım ki ekonomiye yansısın. Ülkedeki bizim aşımıza, işimize yansıyan bozuk ekonominin biz yükünü çekmemeliyiz diyoruz. O yüzden bizim mücadelemiz sendikal mücadele hem emek mücadelesi hem demokrasi mücadelesi diyoruz. Demokrasi işçinin ekmeğidir diyoruz. İşte bu bozuk çark bizim işyerlerimize, bizim emeğimize kadar geliyor. Bunun suçlusu belediye başkanları da değil. Bu problemi yaratanlar bunun suçlusudur, diyoruz. Bu ülkede her şeyden önce bütün kurallarıyla işleyen bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bizim görevimiz oradan sonra başlıyor” diye konuştu.

“En büyük mimarı büyükşehir belediye başkanımız”

Sadece kendilerini düşünen bir sendika olmadıklarını söyleyen Çalışkan, “200 bine yakın üyesiyle Genel İş Sendikası yoluna devam ediyor. Bu güce sizler de güç kattınız. Hem alın terimiz için, hem emeğimiz için hem de aydınlık geleceğimiz, ülkenin aydınlık geleceği için mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadeleyi büyüttüğünüz için ayrıca size teşekkür ediyorum. Hem toplu iş sözleşmesinin mutluluğu ki en büyük mimarı sayın belediye başkanım hem de sendika çatısı altında olmanın mutluluğunu fark ettim. O yüz ifadeniz için teşekkür ederim. O kadar güzel karşıladınız ki. Hepinizin yüreğine sağlık. Belediye Başkanımız ile belediye yönetimi ile kamu emekçileri ile biz çalışanlar hepimiz bu kente hizmet ediyoruz. Kutsal bir görev yürütüyoruz. Halka hizmet etmek kutsal bir görevdir. Layıkıyla halka hizmet olarak hep birlikte götüreceğiz. Görevimiz, sorumluluğumuz tabi ki ağır. Görevimizi yerine getireceğiz, ülkemizin aydınlık geleceği için mücadelemizi daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Emekten yana tavır koyan ferdi zeyrek’e çok teşekkür ederiz”

DİSK Genel-İş Manisa Şubesi Başkanı Özgür Genç de “Toplu iş sözleşmesinde emekten yana tavır koyan ve ‘Neyimiz varsa bölüşeceğiz’ diyen, en küçük ayrıntıya kadar düşünüp tüm hakların en iyisini işçi arkadaşlarımıza veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ederiz” dedi.

“Geriye dönük ücretler Ramazan Bayramı öncesinde verilecek”

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye imza atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, geriye dönük ücretlerin ne zaman verileceğini de açıkladı. Başkan Zeyrek, “Geriye dönük alacaklarınız Ramazan Bayramı öncesinde size verilecektir. İnşallah bayramda ailenizle iyi günlerde kullanın, harcayın” ifadelerini kullandı.