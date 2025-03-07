AK Parti Ardahan İl Başkanlığı Ahde-Vefa Buluşmaları programı başlattı.

İl Başkanı Hakan Aydın ve Sosyal Politikalar Başkanı İrem Kahyanın organize ettiği programın ilki AK Parti Ardahan İl Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Ahde-Vefa programının ilk konuğu, partinin çeşitli kademelerinde görev almış ve uzun yıllar partiye hizmet etmiş son seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı adayı olan Yunus Baydar oldu.

Toplantıda açılış konuşması yapan Kahya,’’ İl Başkanımız Hakan Beyle birlikte organize ettiğimiz Ahde-Vefa günlerimizin ilk Konuğu partimizin emektarlarından Yunus Baydar bey. Kendisi yaklaşık 20 yıldır partimizin çeşitli kademelerinde yer almış ve engin tecrübelere sahiptir. Bu akşam kendisinin yaşamış olduğu deneyim ve tecrübelerini bizimle paylaşmasını istiyoruz. Eminim ki bu sohbetler önümüzdeki seçim için bizlere eksiklerimizi görme ve ona göre hareket etme gücü ve kabiliyeti sağlayacaktır. Bu programa katılan tüm partililerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Programda İl Başkanı Hakan Aydın, "Başlatmış olduğumuz bu programla hem partililerimiz arasında yeniden kaynaşma samimiyet ve birlikte hareket etme istediği artacak hem de güzel işlere imza atmamıza vesile olacaktır, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Yunus Baydar, partide geçen 20 yıllık bilgi ve tecrübesini katılımcılarla sohbet ortamında paylaşarak istişareler yaptı. Katılımcılara kendisi dinledikleri için AK Parti İl teşkilatına da davet ettikleri için teşekkür ederek sohbetine son verdi.