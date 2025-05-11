Manisa Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında annesine destek sağladığı Nilüfer Şenol’un bahçesini engelli oğlu Yakup için güvenli bir oyun alanına dönüştürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Evde Bakım Hizmeti kapsamında 74 yaşındaki annesi Ramize Çakar’a destek sağladığı Nilüfer Şenol, geçtiğimiz Şubat ayında ziyaret edildi. Nurcan Zeyrek’in de gönüllü olarak yer aldığı ziyarette, Şenol’un hasta annesi ve engelli oğlu Yakup’a bakarken evi ve bahçesindeki zorluklarla da başa çıkmaya çalıştığını gözlemleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha güvenli bir oyun alanı için çalışma başlattı. Aradan geçen sürede Yakup için bahçe yeniden düzenlenip salıncak kuruldu. Böylece Yakup’un güvenli bir şekilde oyun oynayabileceği, çocukluğuna dair güzel anılar biriktirebileceği bir alan oluşturuldu.

YAKUP İÇİN BAHÇE YENİDEN DÜZENLENDİ

Bir önceki ziyaretinde aileyi yeniden ziyaret etmek istediğini dile getiren Nurcan Zeyrek, Anneler Günü nedeniyle Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ile birlikte, Nilüfer Şenol’u ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu. Nurcan Zeyrek, “Yakup’un gözleri yüzde 70 oranında görmüyor ve hastalığı nedeniyle ne yazık ki bir süre sonra tamamen görme yetisini kaybedecek. Bir önceki ziyaretimizde Nilüfer Hanımla sohbet etme fırsatı bulduk. Bahçeleri topraktı, Yakup’un kumları yediğini öğrendik. Büyükşehir Belediyemiz, ailenin bu sıkıntısını gidermek ve Yakup için daha sağlıklı bir ortam sağlamak üzere harekete geçti ve önce zemin düzenlendi, sonra salıncakları kurdu. Böylece, Yakup gözleri hala görüyorken bir salıncağa binip, çocukluğuna dair bir şeyler hatırlayabilecek. Nilüfer Hanım’ın hem annesi Ramize Teyze’ye hem de Yakup’a gösterdiği emek, sabır ve sevgi çok değerli. Benim gözümde kendisi yılın annesidir. Kendisini Anneler Günü’nde ziyaret etmek istedim” dedi.

BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER

Nilüfer Şenol ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yukarıçobanisa’da yaşıyorum. İkisi de ağır engelli olan annem ve oğluma bakıyorum. Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti kapsamında anneme destek sağlıyor. Şubat ayında geldiklerinde Nurcan Hanım da ekiplerle birlikte bizi ziyaret etmişti. Bahçemiz topraktı, çocuk dışarı çıkınca kumları yiyordu. Belediye ekipleri bunu çözdü, beton döküldü. Yakup’a salıncak yapma sözü verilmişti, bir değil iki salıncak kurdular. Annem hasta olduğu için Yakup’u parka götüremiyordum, salıncağı evimize kurdular. Çok güzel oldu, bizi çok mutlu ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Nurcan Hanım da Anneler Günü nedeniyle bizi ziyaret etti, mutluluğumuza ortak oldu” ifadelerini kullandı.

