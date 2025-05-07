Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla halk sağlığını desteklemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Adım Adım Sağlık” etkinliği düzenliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında düzenlediği etkinliklerle kentin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirmeye devam ediyor. Spor, kültür, sanat ve sağlık alanlarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kentte sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeyi de amaçlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, şeker ve tansiyon ölçümü gibi sağlık kontrolleri de yapılacak. “Adım Adım Sağlık” etkinliğinin ilki, 10 Mayıs Cumartesi, “Sağlık İçin Hareket Et Günü’nde” saat 11.00’de Kent Park’ta düzenlenecek. Bu sayede, katılımcılar fiziksel aktivite yapmanın yanı sıra her yürüyüş etkinliğinde belirlenecek farklı bir sağlık konusuyla da hastalıklar hakkındaki farkındalıklarını artıracak. Katılımcıların doğayla iç içe bir ortamda sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyacak ve 17 ilçede yaygınlaşarak düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ayrıca, kentsel hareketliliğin teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

Yürüyüşe katılacak Op. Dr. Erdem Nalbant da fiziksel aktivite ve obezite ile sağlık için egzersiz ve yürüyüşün önemi gibi konularda katılımcıları bilgilendirecek. Ayrıca, etkinliğe katılacak 7 – 15 yaş arasındaki çocuklar için de skolyoz kontrolü gerçekleştirilecek. Etkinlik sonunda, katılımcılar hep birlikte zumba yaparak dans ederek hareket dolu bu günde eğlencenin de tadını çıkaracak.

BAŞKAN ZEYREK’TEN YÜRÜYÜŞE DAVET

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlıklı yaşam bilincini yaymak ve hemşehrilerimizin hayatına dokunacak farkındalıklar oluşturmak amacıyla ‘Adım Adım Sağlık’ yürüyüşümüzü hayata geçiriyoruz. Bu etkinlikte gönüllü sağlık çalışanları eşliğinde yürüyüş yapacak, ekiplerimizle tansiyon, şeker ölçümü gibi sağlık kontrolleri gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz dijital çağda, ekranlara bağımlı hale gelen günlük yaşamdan bir nebze olsun uzaklaşmak, doğayla yeniden temas kurmak ve yüz yüze iletişimin gücünü hatırlamak da bu etkinliğimizin önemli bir parçası. Kent Park’ın huzurlu atmosferinde gerçekleştireceğimiz yürüyüşle hem bireysel sağlığımızı koruyacak hem de kentsel hareketliliği teşvik ederek halkımızın sosyal etkileşimini artıracağız. Değerli hemşehrilerimizi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Kent Park’ta daha sağlıklı, daha hareketli ve daha bilinçli bir Manisa için hep birlikte yürümeye davet ediyorum. Gelin, sağlıklı günlere birlikte adım atalım” diyerek etkinliğe katılım çağrısında bulundu.