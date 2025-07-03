Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Manisa Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanla yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, günü tek çalışmayla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma oyunun ardından dar alan oyunları oynadı.
Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA