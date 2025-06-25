Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Cuma günü Manisa’da Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde başlayacak.
Trendyol 1. Lig’in 2024-2025 sezonunu 48 puan ve averajla 15. olarak tamamlayan Manisa FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Cuma günü başlayacak. Manisa FK, ilk etap hazırlık kampını Manisa’da Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde tamamlayacak.
Siyah-beyazlılar, daha sonra 2. etap kamp çalışmaları için 7 Temmuz’da Afyonkarahisar’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA