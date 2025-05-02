Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 37. hafta mücadelesinde sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 37. hafta mücadelesinde 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Bandırmaspor’u konuk edecek. Manisa FK, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Manisa Futbol Kulübü ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Kemal Mavi yapacak. Maçın 4. hakemi ise Doğu Yılmaz olacak.

Öte yandan müsabakanın bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar ise diğer iç saha maçlarında olduğu gibi Bandırmaspor karşılaşmasını da ücretsiz izleyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL"