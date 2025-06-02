Kick boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, Türkiye’de düzenlenen Wako Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda takım halinde şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyerek, "Türkiye, şu anda kick boksta dünyada tek" dedi. Şampiyon kick boksçu, aynı zamanda kendisine ait spor salonunda geleceğin sporcularını yetiştirmeye de devam ediyor.

Kick boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, kendisine ait spor salonunda geleceğin sporcularına yol göstermeyi sürdürüyor. Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve Türkiye’de gerçekleştirilen Wako Dünya Kick Boks Şampiyonası ağır sıklette 34 yaşından sonra şampiyonluğa ulaşan ilk sporcu olan Kadir Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Dünya kupasının Türkiye’de 4. kez düzenlendiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Yıldırım, "Ben de bunu 4. kez kazanmış bulunmaktayım. Hazırlık sürecimde Terminatör Kadir Yıldırım Spor Kulübü olarak hem kendi sporcularımla hem bireysel antrenmanlarımı tamamlayarak iyi bir hazırlık süreci geçirip dünya kupasına gittim. Orada 3 turluk bir eleme durumum vardı. Dünya sıralamasında ilk sırada olduğum için ilk turu bay geçtim. 2. turda Kazakistanlı rakibi nakavt ederek finale çıktım. Finalde de rakibim maça çıkmadığı için dünya şampiyonu oldum. Dünya kupasını diğer başarılarımın yanına ekledim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, şu anda kick boksta dünyada tek diyebilirim"

Türkiye’nin dünya kick boksunda iyi bir yerde olduğu belirten Yıldırım, "Son yapılan şampiyonada takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. 2023 Portekiz, benim de dünya şampiyonu olduğum seneydi. 10 tane ile tarihte en çok dünya şampiyonu çıkardığımız turnuva oldu. Aynı zamanda takım halinde dünya şampiyonu olduk. Bizden sonra Polonya, Hırvatistan ve Sırbistan sıralamada yer aldı. Türkiye, şu anda kick boksta dünyada tek diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Onur Bal: "14 Haziran’da güzel bir maç izletmek istiyorum"

14 Haziran’da katılacağı Phoenix Fight Night 2 organizasyonu için antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Kadir Yıldırım’ın öğrencisi milli kick boks sporcusu Onur Bal, "Antrenmanlar hız kesmeden devam ediyor. 14 Haziran’da güzel bir maç izletmek istiyorum. Phoenix Fight Night 2’de yarışacağım. Antrenmanlara şu an hızla devam ediyoruz. Rakibimi tanıyorum. Daha önce kendisiyle çalışma fırsatım da oldu. Rakibimin eksilerine göre, kendi eksiklerimi de tamamlamaya çalışıyorum. Maçı kazanacağımı ve çok güzel bir maç izleteceğimi düşünüyorum. Lakabım ‘Ice Man’, ringde asla heyecan yapmadığım için öyle söylenmiş. Kiminle dövüşürsem dövüşeyim, aynı sakinlikte dövüşüyorum. 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 dünya kupası ve 1 de dünya üçüncülüğüm var" şeklinde konuştu.

Mehmet Taha Çelik: "Avrupa şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edip, şampiyon olmak istiyorum"

İlk hedefinin ekim ayında yapılacak Avrupa şampiyonasını en iyi şekilde geçirmek olduğu vurgulayan bir başka milli kick boksçu Mehmet Taha Çelik ise, "17 yaşındayım. Şu anki hedefim ekim ayında yapılacak Avrupa şampiyonasını en iyi şekilde geçirmek. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak istiyorum. 4 Türkiye, 1 dünya kupası, Wushu Balkan ve Avrupa şampiyonluğum var. Benim için rakip asla fark etmez. Ben kendi çalışmama bakarım. Her zaman bir önceki günden daha çok çalışırım ve odağım sadece kendim olur. O yüzden rakiplerim beni ilgilendirmiyor. Lakabım ’Stell Man’. Hocamın bana çelik gibisin demesiyle böyle bir lakabım oldu" diye konuştu.

Ayrıca yaklaşık 4-5 aydır Kadir Yıldırım ile çalışan ve salonun en küçük sporcusu olan Timur Karaoğlu da geleceğin sporcularından olma yolunda çalışmaya devam ediyor.