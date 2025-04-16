Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakalderesi istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Emirhan G.’nin kullandığı 07 BYG 895 plakalı motosiklet, eski toptancı haline yaklaştığı sırada aynı yönde seyreden ve yaya geçidine dönmeye çalışan Tacettin T. idaresindeki 07 LLR 31 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Emirhan G. ve Tacettin T., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.