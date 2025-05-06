Antalya’nın önemli turizm destinasyonlarından Manavgat’ta günübirlik tur tekneleri ile su üstü ve su altı sporları alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik güvenlik toplantısı yapıldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantının sektör için faydalı olacağına inandığını belirterek başarılı, güvenli ve kazasız bir sezon temennisinde bulundu.

Manavgat Kaymakamlığı öncülüğünde Manavgat Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Turizm Danışma Bürosu iş birliğiyle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, deniz ve ırmak turizmi faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Manavgat Liman Başkanı Ramazan Ertaş, Sahil Güvenlik Komutanı SG. Asb. Üçvş. Samet Nuri Yılmaz ve Turizm Danışma Büro Sorumlusu Mehmet Aysan tarafından günübirlik tur tekneleri, su üstü sporları ve su altı sporları işletmelerin uyması gereken kurallar, güvenlik önlemleri, can güvenliği uygulamaları, çevresel hassasiyetler ve sezon boyunca yapılacak denetimlerde dikkat edilecek hususlar detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca, turizm sezonunda bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin güvenliği ve memnuniyeti açısından dikkat edilmesi gereken uygulamalara da değinildi. Sahil Güvenlik ekipleri de, teknelerde ve su sporları ekipmanlarında bulunması gereken güvenlik standartları ve acil durumlara karşı izlenmesi gereken prosedürleri anlattı.

Başarılı, güvenli ve kazasız bir sezon diledi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, sezon öncesi gerçekleştirilen bu tür bilgilendirme toplantılarının önemine dikkat çekerek, "Turizm sezonunun başladığı bu günlerde yapılan bu toplantının sektörümüz için oldukça faydalı olacağına inanıyorum. MATSO olarak üyelerimiz ile kamu kurumları arasında güçlü bir koordinasyonu sağlamak ve iyi bir turizm sezonu geçirilmesi için çaba harcıyoruz" dedi.

"Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Başkan Güngör, "Bölgemiz açısından büyük önem taşıyan bu sektörün başarılı, güvenli ve kazasız bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Güngör, toplantının düzenlenmesine katkı sağlayanlara ve katılım sağlayan tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederek başarılı bir sezon temennisinde bulundu. Toplantının sonunda sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Toplantıya, Manavgat’ta faaliyet gösteren günübirlik tur tekneleri, su üstü sporları ve su altı sporları işletmecileri, kaptanlar, sektör çalışanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.