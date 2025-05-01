Antalya Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası’nda mücadele eden Manavgat Belediyespor Kulübü’nün özel sporcuları, çeşitli kategorilerde 10 altın, 4 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Antalya Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, Zeytinköy Atletizm Pisti’nde yapıldı. Antalya genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada Manavgat Belediyespor Kulübü’nün özel sporcuları, çeşitli kategorilerde gösterdikleri performanslarla 10 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplamda 14 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Altın ve gümüş madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Nazmi İşbilir (Mental Erkekler): Cirit atma (altın), disk atma (gümüş)

Ali Öksüz (Mental Erkekler): Disk atma (altın), cirit atma (gümüş)

Emre Şevik (Büyük Otizm Erkekler): 100 metre koşu (altın), 200 metre koşu (altın)

Mehmet Mustafa Yüzer (Mental Erkekler): 100 metre koşu (altın), 200 metre koşu (altın)

Merve Yavuztürk (Mental Büyük Kadınlar): 100 metre koşu (altın), uzun atlama (altın)

Kerem Aksoy (Otizm Büyük Erkekler): 100 metre koşu (altın), uzun atlama (altın)

Nurşah Atça (Down Sendromlu Büyük Kadınlar): 100 metre koşu (gümüş)

Muharrem Ünal (Mental Erkekler): Disk atma (gümüş)