Manavgat ilçesinde hayırsever İbrahim Ethem Alimoğlu’nun katkılarıyla inşa edilecek ortaokul için protokol imzalandı.

Hayırsever İbrahim Ethem Alimoğlu tarafından, Manavgat ilçesi Pazarcı Mahallesi’nde 11 bin 904 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan 24 derslikli İmam Hatip Ortaokulu için Antalya Valiliği’nde protokol töreni düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve hayırsever İbrahim Ethem Alimoğlu katıldı. Okulun 24 ay içerisinde tamamlanarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi planlanıyor.